Justiça determina despejo de Cafu de mansão em Alphaville por dívida

A Justiça de São Paulo determinou o despejo do ex-jogador de futebol Cafu de uma casa de 526 metros quadrados, em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba. A decisão autoriza ainda, caso haja resistência, o arrombamento do imóvel com o uso de força policial.

A informação foi publicada na manhã desta segunda-feira (12) pelo colunista Rogério Gentile, do portal “Uol”. Segundo Gentile, dois empresários abriram um processo contra o ex-jogador da Seleção Brasileira afirmando que o emprestaram R$ 1 milhão. Cafu teria se comprometido a devolver o valor em três meses, com mais R$ 160 mil em juros. A mansão em Alphaville teria sido apresentada como garantia do acordo.

O atleta não conseguiu cumprir com o acordo. Em sua defesa, Cafu afirmou que os juros cobrados “são abusivos e criminosos” e que os empresários estariam tentando “se enriquecer de forma ilegal”.

O juíz Raul de Aguiar Ribeiro Filho, no entanto, não aceitou o argumento do ex-jogador e decidiu pela desocupação compulsória da propriedade. Cafu pode recorrer da decisão.