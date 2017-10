Justiça determina prisão preventiva da motorista que matou 3 perto da Ponte dos Remédios

A vendedora Talita Sayuri, de 28 anos, teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia no Fórum da Barra Funda na manhã deste domingo, 1º. O centro de detenção em que ela ficará presa não foi informado. Ela foi indiciada por homicídio doloso (quando há a intenção de matar).

Talita atropelou e matou três pessoas na Marginal Tietê, na pista expressa, sentido Rodovia Ayrton Senna, logo após a Ponte dos Remédios, por volta das 5h de sábado, 30.

No momento do acidente, ela estava embriagada, com comprovação no teste do bafômetro, e falando ao celular, segundo a PM. Além disso, a motorista estava com a carteira de habilitação suspensa, ou seja, não poderia dirigir.

As vítimas, Raul Fernando Nantes de 49 anos, Aline de Jesus Souza e Vanessa Lopes Relvas, ambas com 28 anos, haviam parado no recuo devido a um problema no carro em que estavam.