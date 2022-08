Justiça determina que Carapicuíba mantenha local para acolhimento de jovens e adultos com deficiência

A Justiça determinou nessa terça-feira (9) que Carapicuíba providencie e mantenha uma Residência Inclusiva na cidade.

publicidade

A Residência Inclusiva tem como objetivo prestar acolhimento institucional a jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, que não disponham de condições de se sustentar ou não tenham apoio da família.

A decisão veio em atenção a um pedido da Promotoria de Justiça de Direito Humanos do Ministério Público (MPSP), que constatou que os moradores de Carapicuíba nessas condições estavam sendo mandados para uma Residência Inclusiva de Mairiporã, o que não era adequado devido à distância e também, segundo o MPSP, devido às condições verificadas nessa Residência, que não estavam dentro dos padrões determinados pela lei.

publicidade

Com o ajuizamento da ação, a Prefeitura de Carapicuíba passou a manter convênio com o Instituto Cisne, que acolhe jovens e adultos com deficiência na própria cidade.

A futura Residência Inclusiva de Carapicuíba deverá garantir a proteção integral, com vistas à construção da autonomia, da inclusão social e comunitária e do desenvolvimento de capacidades para a vida diária.

publicidade

Procurada pelo Visão Oeste, a Prefeitura de Carapicuíba não se manifestou até o fechamento desta matéria.