Justiça do Trabalho abre processo seletivo para estagiários

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2) abre na quarta-feira (31) as incrições para 57 vagas de estágio. Os estudantes procurados são os das áreas de direito, logística, engenharia civil e arquivologia.

Os interessados poderão realizar a inscrição até 26 de junho no site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) por meio deste link.

As provas serão realizadas de forma on-line e serão liberadas após o registro do(a) candidato(a).

O concurso também selecionará, para cadastro de reserva, estudantes de direito; logística; arquivologia; arquitetura e urbanismo; comunicação social – jornalismo; engenharia civil, elétrica, mecânica e área ambiental.

Os aprovados deverão comprovar, mediante documento oficial, estar matriculado ou cursando do 3º ao penúltimo semestre do curso, ter idade mínima de 16 anos, estar regularmente matriculado em uma instituição de ensino superior que possua convênio com o CIEE, entre outros requisitos.

O estágio terá duração máxima de dois anos com jornada semanal de 20 horas, distribuídas em quatro horas diárias, de acordo com o interesse da Administração e disponibilidade do candidato. O estagiário vai receber uma bolsa mensal de R$ 1.212 e auxílio-transporte.