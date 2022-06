Justiça Eleitoral manda retirar foto de Tarcísio de Freitas e Ralfi Silva de ônibus em Osasco

A Justiça Eleitoral determinou a retirada das imagens do pré-candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) de ônibus da empresa de transporte coletivo Urubupungá, em Osasco. O descumprimento da decisão pode implicar multa diária de R$ 1 mil.

O material foi fixado na traseira coletivo com a frase: “Bem-vindo, novo cidadão osasquense, Tarcísio de Freitas”. Ao lado do político, aparece o vereador de Osasco Ralfi Silva, também do Republicanos.

O desembargador Sérgio Nascimento do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) considerou as imagens como propaganda irregular e antecipada. Com isso, determinou que as fotos sejam retiradas.

A ação chegou à Justiça por meio de uma representação do Partido dos Trabalhadores (PT). No Twitter, o ex-prefeito de Osasco e deputado estadual Emidio de Souza comemorou a decisão: “Justiça!”, declarou ao comentar o caso.