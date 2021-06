Justiça impede demolição de imóveis em Cohab de Carapicuíba

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) voltou atrás e impediu a demolição de imóveis construídos na Cohab 2, em Carapicuíba. A decisão veio logo após um laudo técnico apontar que não há riscos de ocorrer graves acidentes nas construções.

Na decisão, o TJ-SP pede ainda que a Cohab e a Prefeitura façam obras preventivas de segurança na área. Segundo nota da Defensoria Pública, a Prefeitura de Carapicuíba havia acionado a Justiça para solicitar a demolição de construções no bairro.

O pedido da administração municipal foi acatado pela Justiça em primeira instância. No entanto, um recurso da Defensoria Pública teria apontado falhas na produção do primeiro laudo. Com isso, uma nova perícia foi solicitada, segundo informações do R7.

O novo laudo descartou indícios de riscos graves nas construções e a necessidade de remover as famílias das residências, o que fez também a Justiça voltar atrás em sua decisão e impedir que os imóveis sejam demolidos.

