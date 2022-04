Justiça leiloa carros abandonados em Carapicuíba

A Promotoria de Justiça e a Delegacia Seccional de Carapicuíba, com autorização da Justiça concedida a pedido do Ministério Público de São Paulo, realizaram o leilão de veículos abandonados no pátio de Carapicuíba.

publicidade

O leilão rendeu o dobro do lance mínimo estipulado. A empresa vencedora no pregão eletrônico arrematou o lote pelo valor unitário do quilo da sucata por R$ 0,92.

Segundo levantamento feito pela Promotoria de Justiça e Delegacia Seccional de Carapicuíba, havia veículos abandonados no espaço há mais de 20 anos.

publicidade

Por ordem do Judiciário, os valores serão depositados ao Fundo Nacional Antidrogas (Funad), destinado ao financiamento ações, projetos e programas relacionados à política sobre drogas.