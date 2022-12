Justiça obriga homem que recebeu pix de R$ 318 mil da Globo por engano a devolver valor

A Justiça do Rio de Janeiro determinou que o homem que recebeu um pix de R$ 318 mil da Globo por engano devolva o valor e pague uma multa de R$ 70 mil à emissora. O caso aconteceu no fim do ano passado, quando o homem chegou a comprar um imóvel com o dinheiro que não era dele.

Na decisão da 3ª Vara Cível do Rio, assinada no dia 23 de novembro pelo juiz Luiz Felipe negrão, a qual o portal “Notícias da TV” teve acesso em primeira mão, a Justiça considerou que o homem agiu de má-fé.

No processo, consta que a emissora fez o pix errado no dia 27 de dezembro. Três dias depois percebeu o equívoco e entrou em contato com o homem, que é advogado e tinha os dados no cadastro da Globo porque já havia prestado serviços em outras ocasiões. O homem, no entanto, teria dito que não tinha como devolver a quantia, pois comprou um apartamento.

Ele teria dito que venderia o imóvel para devolver o dinheiro à emissora. No entanto, a Globo alegou que o advogado deixou de responder às tentativas de contato e acionou a Justiça. Em fevereiro, a emissora conseguiu o bloqueio do imóvel comprado pelo homem.

Agora, com a decisão, além da quantia de R$ 318 mil – devolvida em juízo, segundo o “Notícias da TV” – ele terá de arcar com os honorários advocatícios da defesa da Globo, cerca de R$ 70 mil em juros, correções e multa. Procurado pelo portal, ele não se manifestou após a sentença.