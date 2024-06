Kaká Diniz presenteia motoboy que encontrou e devolveu celular do filho

O empresário Kaká Diniz, marido da cantora Simone Mendes, compartilhou nas redes sociais que o filho Henry, de 8 anos, havia perdido o iPhone e que um motoboy o encontrou e devolveu o aparelho a ele. O morador de Alphaville enalteceu a atitude do homem e decidiu presenteá-lo.

O ocorrido foi compartilhado no Instagram, na última quinta-feira (30). No vídeo, Kaká conta que Henry deixou o celular cair do bolso: “O Jânio, entregador, encontrou o telefone na rua, viu a foto da nossa família aqui. A mulher dele mandou mensagem no meu Instagram. E ele perdeu o celular ontem, qualquer outra pessoa poderia ter se aproveitado da situação e levado o telefone, mas está aqui ó”.

O marido de Simone ligou para falar com a esposa de Jânio e parabenizou o casal pela atitude. “Eu o recompensei, o presenteei com algo pela atitude dele. Para mostrar que pessoas que são honestas precisam ser reconhecidas e recompensadas. Espero que o que vocês receberam sirva para abençoar a família de vocês”, declarou o morador de Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba.

Nas imagens, o pequeno Henry também aparece muito agradecido por ter recebido o iPhone de volta. “Henry, um abraço e um beijo para você e sua família. Deus abençoe vocês”, comentou o motoboy.

Kaká encerra o vídeo fazendo uma reflexão sobre honra, honestidade, princípio e escolhas. As imagens foram reproduzidas mais de 3 milhões de vezes, já têm centenas de milhares de curtidas e outros milhares de comentários. Muita gente elogiou a atitude do motoboy.