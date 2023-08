Kaká faz aniversário e é acordado com carro de som na porta de sua mansão em Alphaville

O empresário Kaká Diniz, marido da cantora Simone Mendes, completa mais um ano de vida nesta segunda-feira (28). Ele foi acordado com carro de som e uma homenagem na porta de sua mansão em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba.

Nos Stories do Instagram, Kaká compartilhou a surpresa que veio acompanhada de bolo de aniversário. Simone aproveitou para abrir o coração e homenagear o companheiro com quem tem dois filhos, Henry, de 9 anos, e Zaya, 2.

“Meu amor, hoje é seu dia! Quero dizer que você me completa, me acompanha, me dá carinho, me ama e cuida da nossa família com todo amor do mundo. Esse é você! Você me alegra e me dá forças a cada novo dia. Meu amor, você é uma pessoa apaixonante, que consegue cada vez mais me atrair com suas qualidades, com o seu jeito de ser e com o fato de dar à nossa família o lugar mais lindo e valioso no seu coração”, declarou a moradora de Alphaville.

“Tenho certeza que fiz a escolha certa e sou muito feliz por te ter do meu lado e por construir contigo uma família linda e abençoada. Você é um pai exemplar, nossos filhos têm muito orgulho do pai que eles têm. Feliz aniversário vida, nós te amamos muito, continue olhando pro alvo que é Cristo”, finalizou.

“Vocês são o melhor presente”, diz Kaká

Nos comentários, Kaká agradeceu à esposa: “Obrigado, meu amor! O que mais peço à Deus é proteção para nossa família, que o nosso amor cresça cada dia, que nosso lar seja preservado com muita paz, Vocês são o melhor presente que Deus me deu! Obrigado por tanto, meu amor”, escreveu.

Mais famosos parabenizaram o empresário nas redes sociais, tais como Fabiola Gadelha e Gabriel Chalita.