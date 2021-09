Karen Gentil, de Osasco, se destaca no Miss Brasil Globo 2021

A moradora de Osasco e atual Miss São Paulo Globo, Karen Gentil, foi reconhecida como o rosto mais bonito do país durante sua participação no Miss Brasil Globo 2021, realizado no sábado (18), em Brasília.

publicidade

Karen, que concorria ao Miss Brasil Globo representando a cidade de Osasco e o estado de São Paulo, ficou no Top 10 do concurso, que teve a participação de mais 26 modelos. Já o título nacional foi concedido à Miss Pará Aeny Borges.

A modelo comemorou o título de Miss Fotogenia Brasil Globo. “Estou muito feliz com esse reconhecimento e agradeço a todos que me apoiaram a chegar até aqui. Foi um degrau importante na minha carreira que pretendo continuar seguindo com muita garra”, destacou. “Embora o resultado final não tenha sido o primeiro lugar, eu considero muito justa a vitória da campeã e sei que estar entre as mais bonitas do Brasil já é uma grande conquista”, completou, emocionada.

publicidade

Karen conta que seus últimos meses foram intensos. “Fui recebida por autoridades em Osasco, São Paulo e Brasília, além de participar de diversos eventos. Acredito que o saldo foi positivo, ainda mais se levarmos em conta que foi um ano difícil devido a pandemia”, afirma.

Novos projetos

A jovem explica que sua participação no concurso a nível nacional foi um grande marco em sua carreira. “Estar ali com tantas mulheres lindas, representantes do Brasil todo, num ambiente totalmente profissional, me deixou muito feliz e com a certeza que pretendo seguir nesse ramo”, ressalta.

publicidade

Ao final do evento, a jovem osasquense recebeu convites para seguir na carreira de modelo fora do país. “Vou analisar os novos projetos. Estou confiante que outras oportunidades virão e por isso reforço meu mantra de nunca desistirmos de nossos sonhos”, finaliza.

SHOW DE SOLIDARIEDADE// Miss Osasco Mirim já arrecadou 1 tonelada de alimentos e lança projeto em parceria com a Câmara