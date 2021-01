Karol Conká, que gravou clipe com Vôlei de Osasco, é uma das participantes do BBB21

Será que isso vai pesar na torcida dos osasquenses no BBB21?

A TV Globo começou a divulgar na tarde desta terça-feira (19) a lista de participantes da edição de 2021 do reality show Big Brother Brasil. Entre os participantes divulgados até às 17h está a cantora Karol Conká, de 35 anos, que já gravou o clipe de uma música junto a atletas do Vôlei de Osasco.

A cantora e o time de Vôlei de Osasco lançaram em parceria, em 2017, com apoio da antiga patrocinadora do clube, a Nestlé, o clipe de “O Rolê é Nosso”, música sobre o empoderamento feminino.

O vídeo teve direção de Kondzilla. “Hoje eu vou jogar, jogar pra ganhar Eu nasci pra vencer, nada pode me parar Somos mulheres guerreiras, Verdadeiras heroínas Juntas quebramos barreiras Vencemos qualquer partida”, diz trecho da canção.

Além de cantora, ela é apresentadora, atriz, modelo e “tombadeira”, como se define, com um discurso forte sobre diversidade. Nasceu em Curitiba, no Paraná, e mora em São Paulo. “Não é só para aparecer. Eu quero ganhar”, avisa Karol Conká sobre sua participação no BBB21.

Outros participantes do BBB21

Outros participantes do BBB21 confirmados até às 17h desta terça são: a atriz Carla Dias; o instrutor de crossfit e ex-jogador de futebol Arthur; e o fazendeiro Caio.