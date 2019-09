Kassab e Lau convidam Ribamar para o PSD e presidente da Câmara de Osasco diz que define novo partido “em breve”

O presidente da Câmara de Osasco, Ribamar Silva, está sem partido desde junho, quando se desfiliou do PRP, após a fusão da legenda com o Patriotas. Além de Ribamar, desfiliaram-se do partido o Vereador Daniel Matias e outros 30 membros do diretório municipal.

Ribamar Silva pretende se filiar a uma nova legenda em breve e confirmou ter sido sondado pelo PSD.

O presidente do Legislativo osasquense recebeu convite do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e do presidente do diretório municipal, Lau Alencar. O convite também foi reforçado pelo vereador Josias da Juco.