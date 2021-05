Kaysar aproveita estreia no No Limite para lançar novo funk

Kaysar Dadour não quer parar de surpreender. O ator, cantor e ex-BBB é um dos participantes de No Limite. Com apresentação de Andre Marques, o reality estreia nesta terça-feira, 11 de maio, a partir das 22h30, na Globo. “Estou muito feliz, animado e ansioso com esse novo desafio! Conto com a torcida e o apoio de vocês! Vamos com tudo, caracos!”, conta Kaysar.

Nascido e criado em Alepo, Kaysar deixou a Síria em 2011 por conta da guerra no país. Em 2018, ele participou da décima oitava temporada do Big Brother Brasil e ficou em segundo lugar. No BBB, Kaysar se destacou e chamou a atenção do público com sua história, garra e superação.

Ele entrou para a história do programa também no quesito resistência. Kaysar, ao lado de Ana Clara, permaneceram na prova de maior duração da história do reality. Foram 43 horas em uma plataforma giratória, protegidos por um cinto de segurança. No fim, a produção decretou empate.

Após sair do programa, foi convidado para alguns testes para atuação e fez sua estreia como ator no filme Carcereiros. No ano seguinte, ele integrou o elenco da novela Órfãos da Terra, da Globo, interpretando o capanga Fauze e também participou do Quadro “Dança dos Famosos”, do Domingão do Faustão, e foi campeão. Em 2020, interpretou Mikhail na série Panelinha, exibida pelo canal Warner Brasil, além de gravar mais uma temporada de Carcereiros.

Em 2021, além da carreira musical, ele também fez séries e filmes, está participando do No Limite e promete ainda grandes surpresas.

Kaysar também irá lançar um single inédito nessa semana. A música “Não Quer Parar” estará disponível em todas as plataformas digitais na sexta-feira, dia 14 de maio. A música vem acompanhada de um clipe gravado em sigilo pouco antes do Kaysar entrar no confinamento.

“O funk é um estilo que eu gosto de ouvir, me apaixonei pelo funk assim que cheguei no Brasil! É alegria, amor, vibração. É isso que eu quero que as pessoas sintam quando ouvirem essa música. Dancem muito e se divertiam ouvindo Não Quer Parar”, diz ele.

