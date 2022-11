Kéfera apresenta o espetáculo “É fogo!” em Barueri neste domingo (13)

O recém-inaugurado Complexo Cultural Praça das Artes, em Barueri, será palco do espetáculo “É Fogo!”, da atriz Kéfera Buchmann, neste domingo (13), às 16h.

A apresentação é uma tragicomédia na qual Kéfera destaca momentos de sua carreira, as angústias e questionamentos da vida de uma atriz em busca da validação e reconhecimento do público para além da imagem da “garota da internet”, que conquistou uma legião de fãs com os seus vídeos.

O título da peça é uma brincadeira com seu filme “É Fada”, disponível na Netflix. “A peça é uma experiência imersiva, que traz reflexões existencialistas, sem deixar de lado o bom humor”, diz a atriz.

Os ingressos podem ser adquiridos no site da Bilheteria Express.

Pioneira no Youtube, a atriz estourou com seu canal 5incominutos aos 17 anos. Atualmente, o canal segue sendo um dos maiores do Brasil, com mais de 10 milhões de inscritos.

SERVIÇO

Kéfera em É Fogo!

Quando: Domingo 13/11 às 16h

Onde: Complexo Cultural Praça das Artes (rua Ministro Raphael de Barros Monteiro, 255, no Jardim dos Camargos)

Ingressos: Bilheteria Express