Keyla Alves, novo reforço do Vôlei de Osasco, também é influenciadora e modelo

Além das quadras, a líbero Keyla Alves, novo reforço do Osasco São Cristóvão Saúde, também brilha nas redes sociais, com mais de 220 mil seguidores no Instagram, e em trabalhos como modelo.

“Profissionalmente, estou realizando um sonho em vestir a camisa de um time tradicional como Osasco. Fora das quadras, eu amo tocar violão, dançar, interagir com meus fãs na internet, visitar minha família e ir as praias”, afirma a líbero. A atleta namora o fisiculturista Felipe Franco, ex-marido de Juju Salimeni.

Keyla tem 21 anos e joga vôlei desde os 11. Ela tem a agora companheira de time Camila Brait como sua grande referência no esporte. “Camila Brait é minha inspiração há dez anos. Sempre muito educada, atenciosa com seus fãs. Foi assim que ela sempre me deu apoio seja pela internet ou pessoalmente”.

“Minhas expectativas são as maiores possíveis quanto a olhar cada passo dela, desde o talento em quadra até como ela se comporta fora. É incrível saber que vou treinar ao lado da melhor libero do Brasil. Gratidão é o sentimento que grita dentro de mim nesse momento”, afirma a atleta.

Keyla é natural de Bauru, interior de São Paulo. Já conquistou o sul-americano sub-20 com a seleção brasileira, sendo eleita a melhor líbero. Na temporada passada, com a camisa do Pinheiros, disputou sua primeira Superliga.

O técnico Luizomar elogia a postura e disposição da sua nova atleta: “A Keyla é uma menina jovem, talentosa e tem muito a aprender e crescer como pessoa e atleta ao conviver com nomes como a Camila Brait, a principal referência hoje na posição, e outras grandes jogadoras, como a Tandara, Fabíola e as demais que estão chegando para a nova temporada. Tenho certeza que a Keyla vai nos ajudar bastante e nós também faremos a nossa parte para que ela se sinta em casa e desenvolva todo o seu potencial”.

