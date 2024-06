Kiko Milano inaugura quiosque no Shopping Tamboré

A marca italiana de maquiagem e produtos de skincare Kiko Milano acaba de chegar ao Shopping Tamboré, em Barueri.

O quiosque da Kiko Milano oferece uma seleção dos principais produtos da marca, incluindo os bestsellers “Maxi Mod Mascara”, “Lasting Precision Eyeliner”, “Unlimited Blush” e “3D Hydra”.

As maquiagens, disponíveis em cores selecionadas, são conhecidas por sua alta qualidade, pigmentação intensa e longa duração, enquanto os produtos de skincare proporcionam cuidados eficazes para todos os tipos de pele.

O quiosque da marca funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h, no Shopping Tamboré – Avenida Piracema, 669 – Tamboré, Barueri.

Kiko Milano

Este novo espaço da Kiko Milano no Shopping Tamboré faz parte do plano de expansão da marca que chegou ao Brasil em 2017. Atualmente, conta com nove pontos de vendas em São Paulo. Pelo mundo, são mais de 1.000 lojas espalhadas por 21 países, entre eles Bélgica, Catar e Rússia.