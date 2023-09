Kinoplex Osasco exibe “Besouro Azul” em sessão para mães e pais assistirem com bebês nesta terça

O Kinoplex Osasco, que fica no SuperShopping, exibe nesta terça-feira (5), às 14h, o filme “Besouro Azul” na programação especial do CineMaterna. A produção é destinada às famílias com bebês de até 18 meses que querem conferir as aventuras do novo sucesso da DC, protagonizado pela atriz brasileira Bruna Marquezine.

A sala de cinema é adaptada para atender às necessidades das crianças. O volume é mais baixo e a temperatura do ar-condicionado é amena. Além disso, são disponibilizados brinquedos para os bebês se entreterem durante a sessão e um trocador de fraldas dentro da sala.

Para tornar a experiência ainda melhor, o shopping center e a rede de cinema disponibilizam cortesias para as 10 primeiras pessoas. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Kinoplex Osasco.

Besouro Azul

Em Besouro Azul, história baseada nos quadrinhos da DC, o jovem mexicano Jaime Reyes volta para casa cheio de aspirações para o futuro. Em meio a uma busca por seu propósito no mundo e por um emprego, o destino o surpreende ao colocar em seu caminho uma antiga relíquia de biotecnologia alienígena, conhecida como Escaravelho.

O besouro alienígena azul escolhe Jaime para ser seu hospedeiro simbiótico, mas o problema é que o item é de grande interesse da empresária Victoria Kord, que une forças ao vilão Carapax para recuperá-lo. Nessa confusão toda, Jaime só poderá contar com a ajuda da própria família e da jovem Jenny Kord.

SERVIÇO

Sessão CineMaterna Kinoplex Osasco

Filme: Besouro Azul

Quando: Terça-feira, dia 5 de setembro, às 14h

Endereço: Avenida dos Autonomistas, 1828 – Industrial Autonomistas