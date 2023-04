Kinoplex Osasco inicia venda antecipada de ingressos para ”Cavaleiros do Zodíaco – Saint Seiya: O Começo”

Kinoplex Osasco inicia venda antecipada de ingressos para ”Cavaleiros do Zodíaco –...

Já estão à venda na rede Kinoplex, que tem cinema no SuperShopping Osasco, os ingressos para o filme ”Cavaleiros do Zodíaco – Saint Seiya: O Começo”. O longa estreia nos cinemas no dia 27 deste mês.

Para melhorar ainda mais a experiência dos cinéfilos, o Kinoplex irá oferecer uma promoção exclusiva do filme. Na compra de 1 ingresso antecipado para o filme, o cliente ganhará 1 minipôster personalizado, em tamanho A4, que será distribuído no dia da estreia do filme.

O filme é do mesmo roteirista dos sucessos Carros (2006), Carros 3 (2017) e Raya e o Último Dragão (2021). Seiya (Mackenyu) é um excelente lutador e participa de confrontos por dinheiro. Durante um combate, ele descobre possuir um poder sobrenatural. Por isso, o magnata Kido (Sean Bean) convida-o para falar de seu futuro como defensor de sua filha Sienna (Madison Iseman), que é a reencarnação da deusa Athena.

Neste universo místico, o jovem fará seu treinamento para ser um dos cavaleiros guardiões, enfrentará desafios e guerreiros épicos, e conhecerá parceiros importantes durante a jornada, como Marin (Famke Janssen) e Mylock (Mark Dacascos).

Ingressos

Os ingressos podem ser adquiridos nas bombonieres dos cinemas, nos terminais de autoatendimento ou no site do Kinoplex. Além disso, ao comprar as entradas, o cliente também pode acumular pontos para trocar por ingressos e pipoca grátis, basta estar cadastrado no programa de benefícios Kinoplex+.

E para quem quer assistir a esse e outros grandes lançamentos a um preço acessível, o Kinoplex também oferece o Kinopass, um passaporte de cinemas com ingressos a preços especiais: R$ 16 para sessões 2D e R$ 18 o 3D e a partir de R$ 32 para sessões 2D e 3D nas salas Platinum, inclusive em finais de semana e feriados. Os clientes do banco PAN e BTG Pactual pagam meia-entrada em todas as sessões.

