Kinoplex Osasco inicia venda antecipada de ingressos para ‘Deadpool & Wolverine’

O Kinoplex Osasco, no SuperShopping, deu início à venda antecipada de ingressos para um dos filmes mais aguardados por fãs da Marvel Studios em 2024: Deadpool & Wolverine. A dupla de heróis chega nas telonas do cinema no dia 25 de julho.

publicidade

Para garantir o ingresso, basta ir até a bilheteria do shopping center de Osasco ou acessar o site do Kinoplex, onde está disponível a programação completa dos filmes em cartaz e as próximas estreias.

Sinopse

publicidade

Em Deadpool & Wolverine, Ryan Reynalds e Hugh Jackman dão vida aos personagens emblemáticos e nada convencionais da Marvel que, juntos, trilham uma aventura bem-humorada e intrigante para salvar o planeta de mais uma ameaça.

Assista ao trailer: