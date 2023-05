Kinoplex Osasco inicia venda antecipada de ingressos para “Velozes e Furiosos 10”

O Kinoplex Osasco, que fica no SuperShopping, deu início à venda antecipada dos ingressos para um dos filmes mais esperados do ano: “Velozes e Furiosos 10”. A produção que narra a história de Dom Toretto e sua equipe de corredores famosa em todo o mundo chega às telas dos cinemas na próxima quinta-feira (18).

Para garantir os ingressos antecipadamente e escolher a melhor sessão, basta ir até a bilheteria do Kinoplex no shopping center ou acessar o site www.supershoppingosasco.com.br/cinema. A compra também pode ser feita através do aplicativo, site ou nos postos de atendimento digitais.

Em Velozes e Furiosos 10, Dom é surpreendido com o retorno de Cipher e Dante, dois fantasmas do seu passado que buscam vingança. Agora, com o futuro de sua família e amigos em risco, chegou a hora da equipe de pilotos, Jakob, Han, Mia, Roman e Tej, apertar os cintos e encarar essa missão mortal.

Assista ao trailer de Velozes e Furiosos 10:

Confira a programação completa do Kinoplex Osasco de 11 a 17 de maio.