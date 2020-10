Kinoplex Osasco, no SuperShopping, volta a funcionar nesta quinta-feira (15)

O Kinoplex Osasco, no SuperShopping, anunciou a retomada das atividades nesta quinta-feira (15), seguindo os protocolos de seguranças estabelecidos pelas autoridades contra a disseminação da covid-19. As atividades do cinema estavam suspensas desde março, em função da pandemia.

publicidade

Na reabertura, o Kinoplex Osasco tem como destaques da programação (sujeita a alterações) os filmes “A Ilha da Fantasia” (terror, 14 anos, dublado – 18h e 20h40), “40 Dias – O Milagre da Vida” (drama, 16 anos, dublado – 16h30 e 19h30) e “Scooby – O Filme” (animação, livre, dublado – 15h50, 18h10 e 20h25).

Os ingressos nas salas de cinema 2D do SuperShopping custam R$ 14 (de segunda a quinta-feira) e R$ 24 (sexta a domingo e feriados).

publicidade

Além de Osasco, a rede de cinemas retoma, nesta quinta (15), as atividades nas salas do Itaim, Vila Olímpia e Parque da Cidade.