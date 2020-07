“La Vingança” é atração do Supercine de hoje (25/07) na Globo

O Supercine de hoje (25/07) vai exibir o filme “La Vingança” na tela da TV Globo. O longa vai ao ar às 0h49 deste sábado para domingo, logo após “Altas Horas”.

Supercine de hoje (25/07) – “La Vingança”

Sinopse: Dois amigos caem na estrada com destino a Buenos Aires, a bordo de um Opala laranja 72, com uma missão: conseguir ficar com o maior número de mulheres possível. Isso tudo é um plano para lavar a honra de Caco, um homem de trinta e poucos anos que pegou sua namorada na cama com um argentino.

Mais informações:

Título original: La Vinganza

Elenco: Daniel Furlan; Leandra Leal; Ana Pauls; Felipe Rocha

Direção: Fernando Fraiha; Jiddu Pinheiro

Nacionalidade: Argentina, brasileira

Gênero: Comédia