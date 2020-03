Laboratório oferece teste gratuito para coronavírus em domicílio a pessoas acima de 80 anos

Preocupado em oferecer acesso e mitigar os riscos de pacientes acima de 80 anos, o Labi Exames vai oferecer, a partir de terça-feira (17), exames gratuitos para o diagnóstico do novo coronavírus (Covid-19). O atendimento será realizado na casa do paciente, exclusivamente na capital paulista, mediante agendamento, até o final de março. Na primeira semana, a startup de exames laboratoriais atenderá 10 pessoas por dia.

O Labi Exames é um laboratório de análises clínicas cujo propósito é descomplicar o cuidado com a saúde, e trabalha para que todos possam viver mais e melhor. “A ampliação do acesso a diagnósticos de qualidade é um dos nossos pilares centrais. Diante dessa pandemia, oferecer os testes para pacientes do maior grupo de risco, de maneira mais acessível e segura, é o melhor que podemos fazer para contribuir com a sociedade, nesse momento”, explica o cofundador e presidente, Marcelo Noll Barboza.

Fazer com que uma parte dos idosos evite filas e salas de espera em hospitais – locais com maior chance de infecção -, é o principal objetivo do laboratório nessa iniciativa, além de contribuir para um acesso democrático e ágil. O agendamento, disponível a partir dessa segunda-feira (16), deve ser feito diretamente pelo site www.labiexames.com.br/coronavirus.

Na página, o portador de sintomas do Covid-19, acima de 80 anos, deverá cadastrar-se e submeter o pedido médico. Em seguida, um atendente do Labi Exames o contatará via telefone para concluir o agendamento, de acordo com as preferências de data e horário do paciente. É possível programar a visita do agente de saúde entre segundas e sextas-feiras, das 7h às 13h; ou aos sábados, das 7h às 11h.

“Gostaríamos de fazer muito mais, mas precisamos atuar dentro da realidade de uma startup em crescimento. Deslocamos metade da nossa capacidade de atendimento domiciliar para essa força-tarefa e estamos reforçando nosso time de coletas para ampliar o atendimento em casa aos paulistas”, ressalta Barboza.

Os testes serão realizados por ordem de agendamento. Em caso de resultado positivo, o médico responsável do laboratório entrará em contato com o paciente infectado, orientando-o a procurar o auxílio mais adequado e fornecendo informações sobre o protocolo de isolamento.

O exame de coronavírus oferecido pelo Labi Exame é o teste molecular por PCR. Aprovado pelos órgãos oficiais, a verificação ocorre a partir da retirada de muco do nariz ou da garganta do paciente com uma haste flexível com ponta de algodão.

Em caso de dúvidas, o atendimento telefônico do Labi Exame funciona de segunda à sexta-feira, das 7h às 19h; e aos sábados, das 7h às 12h.

Sobre o laboratório:

O Labi Exames é um laboratório de análises clínicas que oferece mais do que exames de qualidade. Sua proposta é oferecer exames sem complicação, por meio de uma experiência sem barreiras financeiras ou de atendimento. Seu objetivo é que todos possam viver mais e melhor, tendo mais informação e controle sobre sua saúde.