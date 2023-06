Ladrão anuncia assalto e é baleado por PM à paisana dentro de mercado em Cotia

Um indivíduo foi baleado por um policial militar à paisana durante uma tentativa de assalto dentro de um mercado, em Cotia, na noite desta quarta-feira (21). Ele conseguiu fugir, mas foi identificado após dar entrada no Hospital Regional da cidade.

As informações são do portal “Cotia e Cia”. O meliante estava armado e anunciou o assalto já na fila do caixa do estabelecimento localizado no Jardim Sabiá, segundo o portal de notícias. Ele pediu os pertences de um cliente que estava na mesma fila, mas foi surpreendido já que tratava-se de um policial.

Rapidamente, o PM sacou um revólver e fez ao menos cinco disparos na direção do bandido, que foi alvejado, mas conseguiu fugir com um comparsa que o esperava do lado de fora do mercado.

Pouco tempo depois, o indivíduo deu entrada no Hospital Regional de Cotia e foi reconhecido. Ainda segundo o “Cotia e Cia”, o meliante segue internado sob escolta e deve ser preso assim que deixar o hospital.