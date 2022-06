Ladrão aproveita “saidinha” para roubar carro em Osasco, tenta fugir, mas PM o manda de volta à cadeia

Um homem foi detido por roubo e porte ilegal de arma, em Osasco, na última terça-feira (14), mesmo dia em que havia sido beneficiado com a “saidinha” temporária. Policiais militares do 14° Batalhão o prenderam no Bussocaba, após tentativa de fuga.

Os policiais foram informados via Centro de Operações da Polícia Militar – COPOM sobre roubo de veículo com retenção de vítima. Ao avistar o carro durante patrulhamento no bairro Umuarama, a equipe deu ordem de parada, que foi ignorada pelo suspeito.

Iniciou-se um breve acompanhamento, que terminou na rua Agostinha Antônia Magnani, Bussocaba, onde o motorista perdeu o controle da direção e bateu o veículo. Ele ainda tentou fugir a pé, mas foi detido pelos policiais.

Durante a abordagem, foi constatado que ele havia sido beneficiado com a “saidinha” temporária. Segundo a PM, no veículo, foram encontrados uma arma calibre 38 e celulares roubados.

O indivíduo foi encaminhado ao 91° DP, onde o caso foi registrado.