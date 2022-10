Ladrão armado é preso após roubo a loja de eletrônicos em Caucaia

Um indivíduo foi preso ontem (4) por policiais militares do 33° Batalhão após roubo a loja de eletrônicos no Centro de Caucaia do Alto, distrito de Cotia.

publicidade

Uma equipe da PM estava em patrulhamento quando avistou dois suspeitos que estavam de capacete e com bolsa de motoboy. Ao se depararem com os policiais, os homens saíram correndo de uma loja de eletrônicos.

Um deles foi detido. Com ele, foram encontrados um revólver Taurus calibre .32 com seis munições intactas, um notebook HP, um Tablet Samsung, um celular Motorola G8, um celular Xiomi Redmi, um Motorola xt 213, dois iPhone e 83 reais.

publicidade

As vítimas informaram que os infratores tinham acabado de roubar a loja de celulares. O criminoso foi conduzido ao Distrito Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça. O outro conseguiu fugir.