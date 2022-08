Ladrão arrependido enche tanque de carro roubado e o devolve com bilhete: “o crime pede perdão”

Um bandido roubou um carro, mas se arrependeu e decidiu devolvê-lo com o tanque cheio após perceber que havia uma cadeirinha adaptada para uma criança especial. O caso aconteceu em Cariacica, no Espírito Santo, e foi exibido no jornal “Hora 1” da TV Globo, na manhã desta quarta-feira (31).

De acordo com a reportagem, o veículo pertence à Rosyneide Almeida, que foi surpreendida por dois criminosos no momento em que guardava o carro na garagem, no domingo (28). Ambos pediram para que a dona de casa tirasse seus dois filhos de dentro do carro e fugiram.

Sem o veículo, Rosyneide chegou a fazer uma campanha nas redes sociais na tentativa de encontrá-lo. Até que uma amiga da família avistou o veículo estacionado na rua e acionou a polícia.

Ao abrirem o carro, os policiais se depararam com um bilhete escrito à mão: “O crime pede perdão. Na gora da tensão, não deu para ver o problema da criança. E o carro tá sendo devolvido”, escreveu o ladrão. “Tanque cheio!!!”, finalizou.