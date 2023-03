Ladrão de moto bate em carro durante fuga e é preso em Itapevi

Um indivíduo foi detido pela Polícia Militar após furtar uma motocicleta, em Itapevi, na noite desta segunda-feira (13).

publicidade

Durante patrulhamento na região, policiais do 20º Batalhão de Polícia Militar foram informados por populares de que uma moto havia sido furtada. O proprietário disse que estacionou a motocicleta e após cinco minutos percebeu que ela não estava mais no local.

Rapidamente, os policiais iniciaram as buscas e localizaram a moto na travessa da rua Cleyde com a Estrada Velha de Itapevi. A motocicleta estava caída no chão ao lado do suspeito. Aos policiais, ele contou que colidiu com um veículo ao tentar fugir com a moto furtada.

publicidade