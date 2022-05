Ladrão de relógios de luxo é preso em Alphaville

A Polícia Militar prendeu nesta quinta-feira (5) um indivíduo que praticava roubos de relógios de luxo, da marca Rolex, em Alphaville, Barueri. O suspeito, que era procurado pela Justiça, tentou fugir, mas foi detido.

Policiais da 5ª Cia do 20° Batalhão, com apoio da Guarda Civil Municipal de Barueri, avistaram o indivíduo em uma motocicleta fazendo uma manobra para sair pela contra mão de uma via. Assim, iniciou-se uma perseguição pela rodovia Castello Branco, que terminou em cerca de 4 km.

Segundo a PM, durante o trajeto o suspeito dispensou uma arma de fogo Beretta, modelo 950 B calibre 6.35 com duas munições. Depois, ele abandonou a moto e tentou fugir à pé no sentido do Rodoanel, quando foi alcançado e detido.

Ele foi encaminhado ao DP de Barueri, onde foi constatado que ele era autor de outros roubos de relógios de luxo. No celular do indivíduo, a polícia encontrou diversas fotos de relógios que seriam produto de roubo.