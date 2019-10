Ladrão deixa CNH no carro, confessa crime e entrega comparsas à PM em Cotia

A Polícia Militar recuperou uma carga de cigarros roubados e prendeu quatro homens em flagrante, na tarde desta quarta-feira (23), no Jardim Araruama, na cidade de Cotia.

Policiais do 5° Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) realizavam patrulhamento quando foram informados sobre um roubo de carga, ocorrido na rua Eletroquímica, e que quatro suspeitos ocupavam um GM/Prisma azul na ação.

Durante buscas, a equipe encontrou um veículo prata do mesmo modelo, abandonado na rua Itapetinga, com as portas abertas. Em vistoria no carro, foram encontrados caixas de cigarro, um rádio comunicador e uma CNH.

Publicidade

Na esquina, os PMs localizaram um homem semelhante à foto que constava no documento apreendido no caro. Ele foi abordado, confessou sua participação no crime e indicou a localização de outros envolvidos.

Os suspeitos estavam escondidos em um imóvel na mesma rua. Em diligências pelo endereço, dois dos três homens que estavam lá tentaram fugir, mas foram capturados. O terceiro foi detido de pronto e indicou onde o carro roubado estava.

Publicidade

No local, o restante da carga foi encontrado em um Toyota/Etios. Ao todo, foram recuperados 4.555 maços que estavam avaliados em R$ 32 mil, e apreendido um simulacro de arma, que um dos suspeitos tentou se desfazer.

O caso foi registrado na delegacia da cidade, onde o grupo foi indiciado por roubo e permaneceu à disposição da Justiça.