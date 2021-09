Ladrão disfarçado de policial é linchado após tentar assaltar adega em Itapevi

Criminosos disfarçados de policiais civis tentaram assaltar uma adega em Itapevi, na noite de terça-feira (7). Um deles acabou sendo linchado por populares que passaram em frente ao estabelecimento no momento em que os bandidos agiam.

De acordo com a Guarda Civil Municipal de Itapevi, que atendeu a ocorrência, dois homens entraram na adega, localizada no bairro Suburbano, usando falsos distintivos da Polícia Civil. Os funcionários do estabelecimento estranharam as muitas gírias usadas pelos suspeitos, que estavam armados, e reagiram no momento em que eles anunciaram o assalto.

Com a chegada da GCM, que estava em patrulhamento pelo bairro, os criminosos fugiram do local e iniciou-se uma perseguição e troca de tiros. “Demos voz de parada, mas eles não pararam. Empreendemos fuga e foram efetuados alguns disparos”, contou o GCM Guilherme, à reportagem exibida no “Balanço Geral”, da Record TV.

João Vitor de Almeida Castilho, de 25 anos, foi preso em flagrante. Ele estava armado e dava cobertura ao comparsa. Após a luta corporal com os funcionários da adega, ele foi linchado por pessoas que perceberam a movimentação dentro do estabelecimento e entraram para ajudar.

De acordo com a GCM, ele receberia R$ 1 mil para dar apoio ao bando. “O trabalho dele seria vir até o local e ficar como se fosse um olheiro para, se no momento da ação, houvesse alguma viatura ou algo que oferecesse perigo aos meliantes, ele avisasse aos demais”, explicou o guarda municipal.

Ao menos outros dois criminosos estão foragidos. Eles abandonaram o veículo que usaram para fugir da polícia e não foram mais vistos. No carro, os guardas encontraram uma arma calibre 38. O caso foi registrado no DP de Itapevi, que segue com as investigações para identificar, localizar e prender os demais suspeitos.

(Com informações da Record TV)