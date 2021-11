Ladrão é morto e comparsa é linchado após arrastão em ponto de ônibus em Osasco

Um bandido morreu e outro foi linchado pela população após arrastão em um ponto de ônibus no Jardim Conceição, em Osasco, no sábado (30). Outros dois indivíduos conseguiram fugir.

Quatro bandidos, em duas motos, chegaram no ponto de ônibus e levaram os celulares e carteiras de ao menos quatro vítimas. Em seguida, assaltaram uma adega e fugiram. “Ele [um dos bandidos] colocava a arma dentro da boca do pessoal, era bem agressivo assim”, relata uma mulher que presenciou a ação rápida e violenta dos bandidos, à reportagem exibida na Record TV.

Indignada, uma das vítimas foi atrás dos indivíduos e iniciou-se uma perseguição pelas ruas do bairro. A fuga terminou quando o piloto de uma das motos perdeu o controle, bateu em um muro e morreu no local. Já o garupa, que estava ferido, foi linchado por populares e vítimas do arrastão.

“Um motorista de ônibus parou aqui e os passageiros desceram e pegaram os pertences que estavam com ele [o bandido]. O que morreu estava com uns quatro ou cinco celulares no bolso e a mochila dele estava cheia”, contou uma moradora de Osasco que presenciou o ocorrido. “Eu tava dormindo e aí escutei o barulho da moto descer, depois, só ouvi o estrondo”, lembrou.

Com a chegada da Polícia Militar, o indivíduo que estava sendo linchado pela população foi detido e levado para o hospital. A dupla que estava na outra moto conseguiu fugir. Já os moradores do bairro estão assustados e com medo. “Eu nem saio muito da garagem de casa porque estamos com medo, aqui tá muito perigoso”, finalizou.

