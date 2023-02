Ladrão é preso após esfaquear vítima em Embu das Artes e fugir com carro roubado

Um homem foi detido por policiais militares, na noite da última terça (7), após uma tentativa de homicídio e roubo de carro, em Embu das Artes. A prisão aconteceu no Centro da capital paulista, depois que o indivíduo tentou fugir da abordagem policial.

Equipes do 11º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano estavam em patrulhamento pela rua 21 de Abril e suspeitaram do homem no carro. Ao consultar a placa do veículo, foi constatado que se tratava de produto de roubo.

O indivíduo empreendeu fuga quando percebeu a presença dos policiais e tentou se esconder dentro de um lava-rápido, mas foi detido. De acordo com a PM, ele confessou o crime aos policiais e foi conduzido ao 8º Distrito Policial, onde permaneceu preso.

Ainda segundo a PM, a vítima foi localizada internada em um hospital de Embu das Artes, em estado grave.