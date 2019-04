Ladrão é preso após “fazer a limpa” em estepes de carros parados na Hirant Sanazar, em Osasco

Policiais militares do 14º Batalhão prenderam, na madrugada de sábado (20), um homem que havia acabado de furtar estepes e aparelhos de som de carros estacionados na avenida Hirant Sanazar, no Jardim D’Abril, em Osasco.

De acordo com a PM, por volta das 3h12, durante patrulhamento a equipe de policiais deparou com um indivíduo conduzindo um veículo em atitude suspeita. Foi realizada a abordagem e, durante a busca pessoal no veículo, os policiais encontraram diversos itens de outros veículos: dois estepes, lanternas, aparelho de som, caixa de som.

Ao ser questionado, o suspeito confessou que havia furtado estes itens de três veículos que se encontravam estacionados nas proximidades momentos antes. As vítimas reconheceram os pertences.