Ladrão é preso após roubar celular com arma falsa em Osasco

Policiais do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano prenderam um indivíduo que havia roubado um celular, na noite desta segunda-feira (28), na região central de Osasco. Ele estava com um simulacro de revólver.

As equipes se depararam com a vítima do roubo na rua Nossa Senhora de Fátima e iniciaram as buscas no entorno. O suspeito foi localizado e abordado na rua Pedro Fioretti. Segundo a PM, ele afirmou que era o autor do roubo e subtraiu além do celular, uma quantia em dinheiro.

O indivíduo foi conduzido ao 5° Distrito Policial de Osasco, onde permaneceu à disposição da Justiça.