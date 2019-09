Ladrão é preso após roubo em Quitaúna, Osasco

Policiais militares do 14º Batalhão prenderam, na manhã de sábado (21), um ladrão que havia acabado de praticar roubos em Quitaúna, Osasco.

De acordo com a PM, por volta das 8h35, policiais desconfiaram e deram sinal de parada a um motociclista. No entanto, ele não obedeceu e iniciou fuga. Os policiais conseguiram detê-lo na rua Madre Joana Zonca e encontraram com ele bolsas, carteiras e documentos. O criminoso admitiu que havia roubado os itens minutos antes.

A ocorrência foi registrada no 5º DP.