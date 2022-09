Ladrão é preso em Osasco após usar cabo de vassoura para intimidar motorista e roubar mercadorias

Policiais militares prenderam um homem que usou um pedaço de cabo de vassoura para intimidar motorista de um furgão e roubar mercadorias em Osasco. Caso aconteceu na quarta-feira (14).

publicidade

Uma equipe do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano fazia patrulhamento quando se deparou com o motorista do veículo pedindo ajuda porque havia sido roubado naquele momento. Rapidamente, os policiais abordaram o suspeito, que tentou fugir à pé com dois pacotes nas mãos.

O indivíduo foi alcançado, e com ele, a polícia encontrou um pedaço de vassoura utilizado na ação criminosa. A mercadoria foi recuperada e o caso foi registrado no 8° DP de Osasco.

publicidade