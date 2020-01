Ladrão filmado roubando pizzaria em Osasco é preso

A Guarda Civil Municipal (GCM) prendeu nesta segunda-feira (27) o criminoso filmado assaltando uma pizzaria na Cidade das Flores, em Osasco, na noite de domingo (26). Ele foi detido com drogas em uma “biqueira” próxima ao cemitério do Santo Antonio, em Osasco.

No assalto, filmado em vídeo que viralizou nas redes sociais, o ladrão chega, conversa com atendentes do comércio, na rua General Newton Estilac Leal, finge ler o cardápio, até que saca a arma e anuncia o assalto. Um cliente que estava próximo ao caixa e outro que entra na pizzaria durante o crime também foram ameaçados.

Preso por uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), o assaltante foi encaminhado ao DP e permanece à disposição da Justiça.