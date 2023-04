Ladrão foge com TV, tenta se esconder debaixo de cama e acaba preso em Itapevi

Policiais Militares prenderam um homem suspeito de furtar uma televisão e mais objetos, no Jardim Itacolomi, em Itapevi, na quinta-feira (27). Na tentativa de fugir da polícia, o indivíduo entrou em uma residência e se escondeu debaixo da cama, mas foi detido em seguida.

publicidade

A PM foi informada via COPOM a respeito de um furto em andamento dentro de uma casa. Rapidamente, equipes se deslocaram até o endereço mencionado. No local, os policiais foram informados de que a moradora estava trabalhando, mas vizinhos teriam escutado barulhos. Ao chegar no imóvel, ela percebeu que diversos objetos foram furtados.

Assim que os policiais começaram as buscas, receberam a informação de que um indivíduo com uma mochila estava pulando muros de residências no bairro com uma televisão e outros objetos nas mãos. Ele foi localizado em seguida e, durante a tentativa de fuga, se desfez da mochila que estava cheia de drogas, segundo a PM.

publicidade

O indivíduo foi alcançado e detido após se jogar debaixo de uma cama dentro de uma residência que invadiu. Aos policiais, ele relatou ter comprado os entorpecentes que estavam na mochila durante uma viagem fora do estado.

Foram apreendidos e contabilizados 295 porções de maconha, 745 microtubos de cocaína. Já no interior da residência na qual ele tentou se esconder, foram recuperados uma televisão, dois botijões de gás, um tablet e dois controles de televisão.

publicidade

No percurso de fuga, os policiais localizaram ainda outra televisão e uma fritadeira elétrica. Diante dos fatos, os policiais conduziram o indivíduo e os pertences à Delegacia de Itapevi, o caso foi registrado e os objetos restituídos às vítimas.