Ladrão furta alimentos de escola municipal em Osasco e é preso

Um indivíduo foi detido pela Guarda Civil Municipal de Osasco após invadir uma escola municipal e furtar alimentos, no Jardim das Flores. O caso aconteceu na última sexta-feira (17), no Centro Educacional Municipal de Educação Infantil (Cemei) Fernando Buonaduce.

publicidade

O indivíduo invadiu a escola e começou a furtar mantimentos que estavam no freezer e na dispensa. A Central de Monitoramento Escolar (CME), que funciona 24 horas e é integrada ao Centro de Operações Integradas (COI), detectou a presença do suspeito e o alarme foi acionado. Em poucos minutos, a Guarda Civil Municipal de Osasco chegou ao endereço e prendeu o indivíduo.

O prefeito Rogério Lins informou nas redes sociais que todas as escolas municipais de Osasco contarão com o mesmo sistema de monitoramento até o final do mês de agosto a fim de coibir ações criminosas e garantir mais segurança aos alunos e profissionais.

publicidade