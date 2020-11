Ladrão invade comércio, foge com a caixa registradora e é preso em Osasco

Policiais militares do 14º Batalhão prenderam um ladrão que havia acabado de invadir um comércio na rua Antônio Alves dos Santos, no Novo Osasco, e estava fugindo com a caixa registradora, que continha R$ 3,3 mil, por volta das 5h da manhã de domingo (15).

De acordo com a PM, os policiais foram acionados via COPOM (Centro de Operações da Policia Militar) para atender uma ocorrência de disparo de alarme. No local, a equipe constatou que a porta do estabelecimento comercial havia sido arrombada, mas não encontraram ninguém lá dentro.

Em patrulha pela área, os PMs localizaram um suspeito e o abordaram. Com ele, foi localizada uma sacola em sua posse contendo uma máquina registradora com a quantia de R$ 3.351,15, o abordado confessou o crime. Posteriormente foi feito contato com o responsável do local que reconheceu o objeto como propriedade do estabelecimento.

O ladrão foi conduzido ao 5º DP de Osasco, onde foi elaborado boletim de ocorrência de flagrante de furto consumado.