Ladrão não perdoa nem mulher com criança no colo, mas vai preso em flagrante, em Itapevi

Ladrão não perdoa nem mulher com criança no colo, mas vai preso...

Um policial militar de folga prendeu em flagrante Fernando P. da Silva, de 22 anos, após o criminoso furtar o celular de uma mãe com uma criança no colo, em Itapevi.

Fernando furtou o celular da dona de casa J.P.S., de 29 anos, na Praça Carlos de Castro, Centro de Itapevi, na manhã do dia 20. O policial estava de folga e a paisana quando pilotava sua motocicleta perto da praça e flagrou Fernando furtando o celular das mãos da vítima, que carregava uma criança no colo.

O sargento foi atrás de Fernando, que tentou fugir correndo até a rua Leopoldina de Camargo, ainda no Centro. O policial tentou abordá-lo, mas ele continuou tentando fugir até cair na esquina com a rua Irineu Chaluppe, próximo à agência do Banco do Brasil.

Publicidade

O rapaz foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia de Itapevi, onde foi autuado por furto.

* Com informações da página Plantão Policial Itapevi