Ladrão que invadia casas para furtos no Jaguaribe é preso pela GCM de Osasco

A Guarda Civil Municipal de Osasco prendeu na manhã deste domingo (17) um ladrão acusado de invadir diversas casas para cometer furtos na região do Jaguaribe.

publicidade

O criminoso foi preso em flagrante após invadir mais uma residência. Populares viram o ladrão em ação e acionaram guardas municipais que estavam em patrulhamento pela área. Os GCMs chegaram rapidamente e flagraram o bandido no quintal da casa. Com ele, foi apreendida uma mochila com ferramentas usadas para arrombar portões.

O assaltante preso é suspeito de ter invadido e cometido furtos em outros imóveis do Jaguaribe nas últimas semanas.

publicidade