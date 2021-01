Ladrão tenta enganar PMs fingindo ser entregador de gás, mas acaba preso em Osasco

Um ladrão foi preso por policiais militares do 14º Batalhão na rua dos Imigrantes, no Jardim Bonança, em Osasco, nesta terça-feira (12), após ser flagrado em um caminhão com botijões de gás roubados.

O criminoso tentou enganar os PMs afirmando que era funcionário de uma empresa de distribuição de botijões, mas a história “não colou” e ele acabou detido e encaminhado ao 10º DP de Osasco.

Os policiais chegaram ao criminoso após receberem a informação de um roubo de caminhão de venda de gás. Em rondas, suspeitaram do veículo avistado no Bonança e foram verificar. Na verificação, constataram que tratava-se de um dos criminosos envolvidos no crime.

O suspeito confessou que havia participado do roubo e que os botijões que estavam com ele eram parte dos itens roubados antes. O restante havia sido levado por outros criminosos, que continuam foragidos, para outros locais.