Ladrão tenta fugir com moto roubada, mas bate em guincho e quebra a perna em Cotia

Um indivíduo que pilotava uma moto sem placa colidiu com um caminhão guincho, na Estrada da Aldeia, em Cotia. Acidente aconteceu por volta das 21h30 de terça-feira (8).

publicidade

De acordo com informações do “Portal Viva Cotia”, policiais militares faziam patrulhamento na região quando foram informados sobre uma tentativa de furto de um veículo. Já nas proximidades, a equipe se deparou com ao menos quatro motocicletas em alta velocidade e passou a acompanhá-las pela Estrada da Aldeia.

Ao passar por uma curva, os policiais encontraram uma das motocicletas, uma Honda CG 160 Titan vermelha, no chão. O indivíduo colidiu com um caminhão guincho e teve uma das pernas decepadas com o impacto da batida. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

publicidade

Outra moto que estava sendo conduzida pelos indivíduos foi abandonada próximo ao local do acidente. Populares disseram que o condutor desta subiu na garupa de uma das outras motos e fugiu.

Assim que os policiais checaram a placa da moto abandonada, descobriram que se tratava de produto de roubo. O dono da motocicleta foi até o local e relatou que havia sido roubado pouco antes. Ele reconheceu o indivíduo que se acidentou como o autor do roubo de sua moto.

publicidade

A vítima do roubo havia acionado a Polícia Militar para relatar a ocorrÊncia. Ele contou que foi abordado pelos indivíduos que estavam em quatro motos. Um deles estava armado e anunciou o assalto, quando fazia uma entrega.

O indivíduo que sofreu o acidente foi preso em flagrante e permanece no hospital sob escolta da Polícia Militar. O caso foi registrado no DP de Cotia como roubo e lesão corporal culposa na direção de veículo.

Com informações do Portal Viva Cotia