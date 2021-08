Ladrões armados assaltam lanchonete e fazem reféns em Osasco

Dois homens invadiram uma lanchonete e fizeram funcionários, entregadores e um cliente reféns durante assalto, no Jardim Roberto, em Osasco. O crime aconteceu na noite de domingo (15).

As câmeras de monitoramento do comércio registraram o momento em que os bandidos entraram no local. Um deles estava armado e rendeu os entregadores que se preparavam para sair, um cliente que aguardava o seu pedido e os funcionários da lanchonete.

A mulher do proprietário, que estava no caixa começou a passar mal durante a ação. “Ela chorou, começou a sentir dor de cabeça. Sintomas de alguém que não acreditou no que estava acontecendo, né. Ele [o bandido] falava: ‘vou atirar, vou atirar’. E o que mais me deixa chateado e triste é que somos trabalhadores e ficamos reféns deles”, declarou o dono da lanchonete, à reportagem exibida no “Balanço Geral”, da Record TV.

Os criminosos fugiram. As vítimas tiveram os celulares roubados e o prejuízo é de mais de R$ 3 mil, segundo o proprietário do estabelecimento, que está entre os comerciantes prejudicados com a pandemia de covid-19.

Ele conta que teve de fazer muitos cortes para conseguir manter as portas abertas e sustentar a família. “Hoje eu praticamente pago para trabalhar, então não consigo acreditar que isso aconteceu”, lamentou.

O caso foi registrado no 1° DP de Osasco. As imagens das câmeras de monitoramento serão entregues à polícia para ajudar na identificação e localização dos bandidos.

