Ladrões de carro tentam fugir e são capturados após colisão

Uma viatura do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano realizava a ronda no Jardim Bandeiras, Zona Sul de Osasco, na noite do dia 20 de maio de 2017, quando cruzou com um veículo Pálio, de cor prata. O carro seguia pela rua Primo Zacante, com quatro ocupantes. Fazendo a verificação de rotina junto ao COPOM foram alertados de que se tratava de um produto de roubo.

Ao fazerem o acompanhamento do veículo, a ação dos policiais assustou os ocupantes que, no desespero, bateram o carro. Os ocupantes ainda tentaram escapar a pé seguindo para a comunidade que tem acesso na mesma rua, mas dois deles foram detidos. Os outros dois conseguiram fugir.

O caso foi encaminhado ao 5º DP, onde o proprietário do Pálio reconheceu o veículo e apontou os indivíduos como autores do roubo. O Boletim de Ocorrência foi lavrado em flagrante por Roubo/Receptação/Corrupção de Menor/Ato Infracional.