Ladrões de carga de cigarro avaliada em R$ 96 mil são presos em Barueri

A Polícia Civil de Barueri prendeu, na segunda-feira (29), dois homens que foram flagrados com uma carga de cigarro roubada. A mercadoria recuperada está avaliada em R$ 96 mil e foi roubada pela manhã, em Osasco.

Durante as investigações, os policiais descobriram os bandidos utilizaram uma residência, na Estrada Oscalina Delfino Pinto, em Barueri, para esconder os produtos do roubo. no local, os suspeitos foram abordados quando retiravam as caixas de cigarro de uma van.

Os criminosos, de 21 e 23 anos, tentaram fugir pelos fundos do imóvel, mas foram detidos pelos policiais. Um dos homens foi liberado após pagamento de fiança e o outro foi encaminhado à prisão.

Publicidade

A carga de cigarros recuperada foi devolvida ao responsável pela empresa vítima do roubo. Já o veículo que transportava a mercadoria e dois bloqueadores de sinais foram apreendidos pela polícia.

O caso foi registrado como receptação, localização e apreensão de veículo e entrega de objeto. As investigações sobre o roubo continuam com o objetivo de prender outros envolvidos no crime.