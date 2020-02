Ladrões de Osasco, Barueri e Carapicuíba são presos quando se preparavam para assalto em Cabreúva

Na madrugada da última terça-feira (25), integrantes de uma quadrilha formada por criminosos de Osasco, Barueri e Carapicuíba foram presos em flagrante por policiais militares e guardas municipais de Cabreúva durante a tentativa de assalto de retroescavadeiras e bobinas de cobre.

De acordo com a polícia, os bandidos foram flagrados quando se preparavam para render o vigilante do galpão onde o prédio da Sabesp de Cabreúva está instalado e funciona também como estacionamento dos veículos e máquinas da Prefeitura.

O Centro de Operações da polícia chegou ao local após receber uma denúncia anônima sobre a suspeita de furto no galpão.

À polícia, os criminosos disseram que são moradores de Barueri e que levaram um caminhão roubado em Osasco para fazer o transporte das retroescavadeiras das bobinas de cobre.

No momento do flagrante, havia ainda outros integrantes da quadrilha na cidade e um deles estaria circulando com um veículo na cor prata.

Os agentes fizeram uma ronda nas redondezas e abordaram um veículo suspeito, um Hyundai Sonata Prata. Ao ser abordado, o motorista disse que mora em Carapicuíba e que também estava ali para a prática do crime.

O caso foi registrado no Plantão Policial da cidade e os investigadores já deram início às investigações. Um dos integrantes já tinha passagem criminal por roubo. (Com informações do “Jornal de Jundiaí”)